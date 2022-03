Sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj de ieri pana azi, de departe cel mai mare din tara dupa Bucuresti, numarul total al infectiilor depistate se apropie de pragul de 150.000

Sute de cazuri noi de infectie cu coronavirus in Cluj de ieri pana azi, cel mai mare din tara dupa Bucuresti, numarul total al infectiilor depistate se apropie de pragul de 150.000.Cu nu mai putin de 677 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, Clujul raporteaza azi cele mai multe cazuri de infectie din Romania dupa Bucuresti si la mare distanta de orice alt judet, urmatorul clasat, Timis, avand mai putin de jumatate dintre cazurile noi raportate in Cluj, 321.In ultimele 24 de ore in ... citeste toata stirea