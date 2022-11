Sute de cetateni straini vin in Cluj intr-o luna, cer avize de munca

Aproximativ 600 de cereri de prelungire a dreptului de sedere, peste 400 de cereri pentru eliberarea avizelor de munca, 268 de cereri pentru emiterea certificatelor de inregistrare si zece cereri pentru eliberarea cartilor de rezidenta, asa arata situatia imigrantilor cu drept legal de sedere in Cluj in doar putin peste o luna, intre 3 octombrie si 8 noiembrie.Serviciul pentru Imigrari din Cluj arata ca in perioada mentionata au fost preluate un numar de 575 de cereri de prelungire a ... citeste toata stirea