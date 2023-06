Drumul spre casa al sutelor de clujeni care si-au petrecut vacanta de Rusalii in afara judetului a fost un adevarat cosmar. Soferii au stat ore in sir in trafic, in coloane care s-au intins pe kilometri intregi, pe DN1, directia Oradea - Cluj-Napoca. De vina ar fi nu doar lipsa drumurilor, insa si modul in care autoritatile le gestioneaza pe cele care sunt."Soferi si pasageri aflati ieri pe DN1, directia Oradea - Cluj-Napoca (si invers), intre Piatra Craiului si Ciucea, trebuie sa fi fost ... citeste toata stirea