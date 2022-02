Sute de clujeni, dar si companii se ofera sa contribuie pentru a-i sprijini pe vecinii din Ucraina care fug din calea razboiuliu declansat de Rusia

Zeci de clujeni ofera cazare gratuita pentru refugiati ucraineni si alte sute doneaza in centrele care s-au organizat, ad hoc, pentru nevoile celor care fug din calea razboiului. La nivel national, dar si in Cluj exista o serie de companii care anunta ca vor sa contribuie, in contextul razboiului declansat de Rusia tarii vecine.Compania farmaceutica Terapia a raspuns apelului Centrului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) de a trimite asistenta medicala de urgenta in Ucraina, au ... citeste toata stirea