Sute de constructii ilegale in Cluj-Napoca, amenzile ajung intr-un an la aproape un milion de lei.Urbanismul ilegal din Cluj-Napoca, cu constructii ridicate fara autorizatie de constructie ori fara respectarea acestuia, continua nestingherit: doar anul trecut si doar politistii locali au dat peste o suta de amenzi doar pentru constructii fara autorizatie, nemaivorbind de cele in care n-a fost respectata aceasta.Astfel, anul trecut politistii locali din cadrul Serviciului Control urbanism si ... citește toată știrea