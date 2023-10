Sute de controale in domeniul transportului de lemne la Cluj in primele noua luni din an, arata un raport al Inspectoratului Judetean de Politie.Astfel, in primele noua luni din 2023 la nivelul judetului Cluj, in domeniul prevenirii si combaterii delictelor silvice, precum si a altor fapte ilicite savarsite pe timpul exploatarii, transportului, debitarii si comercializarii materialului lemnos, au fost organizate si executate un numar de 485 controale, dintre care 44 in ... citeste toata stirea