Sute de dosare penale de criminalitate economica sunt inregistrate in Cluj, in crestere cu zeci fata de anul trecut.Astfel, conform unui raport al Inspectoratului Judetean de Politie, in ceea ce priveste activitatea de Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice politistii au inregistrat, de la inceputul anului 2023, un numar de 272 de dosare penale, in crestere cu 43 fata de perioada anului trecut. Dintre acestea majoritatea - o treime, adica 83 - au avut ca obiect fapte de ... citeste toata stirea