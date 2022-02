Sute de familii din Floresti au donat alimente si produse pentru refugiatii din Ucraina. Primaria centralizeaza donatiile

Primarul comunei Floresti, Bogdan Pivariu, a anuntat numerele de telefon la care se centralizeaza donatiile. Deja sunt 250 de familii din Floresti, care au donat alimente si produse de prima necesitate."Peste 250 de familii din Floresti si-au oferit sprijinul in numai doua zile, prin produsele donate in campania lansata de primarie. Tot respectul meu, ma inclin in fata capacitatii extraordinare de mobilizare si altruismului de care da dovada comunitatea noastra.In Floresti au ajuns si sunt ... citeste toata stirea