Sute de ghivece de flori au fost donate locuitorilor unei strazi din centrul Clujului, pentru a infrumuseta zona. E al doilea an in care se intampla aceasta, iar deja locuitorii au inceput sa le cumpere singuri, pentru a infrumuseta strada si in restul perioadei din an.Vorbim despre strada Andrei Saguna din centrul Clujului, paralela cu Canalul Morii, unde o asociatie din Cluj, Daisler, a donat azi doua sute de ghivece cu muscate curgatoare. Initial florile au fost puse la dispozitia ... citeste toata stirea