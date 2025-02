Sute de livratori si de trotinetistisi biciclisti au fost verificati de Politie in Cluj in doua saptamani, zeci au fost amendati.E vorba mai exact de peste 480 de utilizatori de trotinete, biciclete si mopede verificati in trafic pentru impunerea respectarii regulilor de circulatie in perioada 14 - 31 ianuarie, conform unei informari a Politiei din Cluj. In perioada respectiva controalele au fost derulate de politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca, alaturi ... citește toată știrea