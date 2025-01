Sute de masini verificate in trei zile pe drumurile din Cluj intr-o ampla actiune a Politiei.Aceasta a avut loc intre 24 si 26 ianuarie, in Cluj- Napoca, Dej, Gherla, Turda, Campia Turzii si Huedin, "s-a actionat punctual in zonele de interes operativ pentru combaterea incalcarii regimului legal de viteza", spun politistii. Activitatea desfasurata a condus la controlarea in trafic a peste 600 de masini. "In vederea identificarii si extragerii din trafic ... citește toată știrea