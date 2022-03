Sute de mii de tablete distribuite elevilor in perioada scolii online, zac nefolosite. Doar cativa dascali mai predau cu ajutorul tehnologiei

Cumparate cu bani grei in timpul pandemiei, pentru cursurile online, sute de mii de tablete zac nefolosite acum. Doar cativa dascali mai predau cu ajutorul tehnologiei dupa revenirea elevilor in clase.Aproape o jumatate de milion de tablete au fost impartite in toata tara prin programul "Scoala de acasa" sau cu ajutorul asociatiilor si fundatiilor. La scoala din Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud, ora de chimie continua si pe platformele online, familiare acum elevilor. Altii, insa, doar ... citeste toata stirea