Sute de oameni in aeroportul din Cluj, dupa ce mai multe zboruri au fost intarziate sau anulate din pricina cetii

Sunt sute de oameni care care au venit de sarbatori in tara si asteptau sa plece la munca sau acasa s-au trezit blocati pe aeroportul din Cluj, dupa ce mai multe curse s-au anulat s-au au intarzieri foarte mari, avand in vedere ceata densa/ din Cluj."Dupa o ora si 15 minute de asteptare in aer la est de Cluj-Napoca, Airbusul A320 Wizz Air (HA-LYQ) se intoarce la Sibiu. Acest avion a aterizat in noaptea dintre 1 si 2 ianuarie pe aeroportul sibian din cauza cetii de la Cluj-Napoca, iar mai ... citeste toata stirea