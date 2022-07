Sute de soferi din Cluj amendati in 3 zile, zeci au ramas pietoni

Sute de soferi din Cluj au fost amendati la sfarsitul saptamanii trecute intr-o actiune de amploare, zeci dintre ei au ramas pietoni.Actiunea a avut loc in primele trei zile ale lunii, intre 1 si 3 iulie, pe drumurile din judet. Rezultatul - peste patru sute de amenzi, mai exact 415, 62 de permise de conducere retinute dintre care trei pentru conducere sub influenta drogurilor si alte noua pentru conducere sub influenta alcoolului. De asemenea, ... citeste toata stirea