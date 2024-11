Sute de tineri au protestat in fata Prefecturii Cluj pentru democratie: "Iubirea de tara nu e legionara" VIDEO

Sute de tineri protesteaza in fata Prefecturii Cluj pentru democratie: "Iubirea de tara nu e legionara"Un val de tineri s-a adunat in aceasta seara in fata Institutiei Prefecturii Cluj, unde are loc un protest amplu sub sloganul "Manifest pentru democratie". Evenimentul reuneste sute de participanti, majoritatea tineri, care isi exprima nemultumirea fata de situatia politica actuala din Romania.Protestul vine ca reactie la calificarea in turul doi al alegerilor prezidentiale a unui candidat ... citește toată știrea