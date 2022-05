Sute de tineri din Cluj au stat ore in sir la coada sa doneze sange. Au fost motivati si de premiile oferite de caravana Blood Network

Caravana Blood Network, organizata de Untold, si-a inceput drumul pentru solidaritate in acest weekend, la Cluj-Napoca.Sute de tineri dornici sa ajute s-au prezentat la centrul de transfuzie pentru a face o fapta buna. Bineinteles ca gestul lor a fost recompensat cu un abonament la festival si un voucher in valoare de 100 de lei.Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Cluj-Napoca s-a mutat zilele trecute in centrul orasului, chiar la intrare pe Bulevardul Eroilor. Acolo s-au instalat si ... citeste toata stirea