Sute de tineri din Romania si Republica Moldova vin la Cluj peste cateva zile, la Summitul Tinerilor. "Conceptul editiei actuale, intoarcerea la radacini, inseamna revenirea la Cluj-Napoca, orasul care a dat startul multor initiative care au stimulat cres

Sute de tineri din Romania si Republica Moldova vin la Cluj peste cateva zile, la Summitul Tinerilor, care are loc intre 15 si 18 septembrie.Summitul Tinerilor este unul dintre cele mai ambitioase proiecte dedicate invatarii, dezbaterii si generarii unor politici pentru tineri. La eveniment sunt invitati sa participe tinerii cu initiativa, implicati in ONG-uri si in comunitatile din care provin, cu varsta cuprinsa intre 16-35 de ani. "Conceptul editiei actuale, intoarcerea la radacini, ... citeste toata stirea