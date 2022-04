Sute de turisti sunt asteptati de Pasti pe litoral si peste 30.000 de 1 Mai/ Tarifele vacantelor pe litoral au crescut cu cel putin 15%

Cateva sute de turisti sunt asteptati pe litoral saptamana viitoare, de Paste, in timp ce de 1 Mai numarul acestora va fi de peste 30.000, estimeaza operatorii din turism, relateaza g4media.roDaca de Paste litoralul tarii noastre nu este printre destinatiile turistice favorite, romanii preferand agroturismul in Romania sau o vacanta in strainatate, de 1 Mai agentii economici de pe litoralul romanesc isi iau "revansa", avand "primele serii consistente de turisti" din an."De Paste, in general, ... citeste toata stirea