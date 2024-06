Sutele de soiuri de trandafiri de la statiunea horticola din Cluj pot fi admirate intr-o noua editie a evenimentului anual Parfum de Cluj, care in acest are are loc in aceasta sambata.La vanzare vor fi cirese, legume, trandafiri din colectie si vinuri de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca, in subordinea careia se afla Statiunea de Cercetare Horticola (SCH) din Gheorgheni, care gazduieste colectia de sute de soiuri de trandafiri. "Colectia ingrijita ... citește toată știrea