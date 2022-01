t'tat*stt- tttz tatCopyrightt-atat-a tCopyrightt*tztAtt-ttt-, tt tttAt-tz tt-t-tzt*tZtzt-ttt tCopyrighttzt-t-t*t ttstAtZtstt t-t-tst-tt ttAtttzt-t

Salvamontistii clujeni din cadrul Serviciului Public Salvamont-Salvaspeo Cluj au fost solicitati in 19 cazuri in acest weekend prelungit, cuprins intre 22 si 24 ianuarie . Majoritatea apelurilor au fost pentru cazuri care s-au petrecut in zonele schiabile din judetul Cluj: Marisel (10 accidentari), Muntele Baisorii/Buscat (6) si Feleacu (2). Un singur caz a fost semnalat in afara partiilor, in zona masivului Vladeasa.Avand in vedere numarul mare de interventii la care a fost solicitat in ... citeste toata stirea