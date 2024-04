Tablou dezolant in Manastur, la Minerva. Mamica din Cluj: "Nu ma simt in siguranta daca doresc sa ma duc cu copilul pana la magazin"

Tablou dezolant in zona Minerva din cartierul Manastur! Clujenii spun ca Parkingul Minerva este un focar de infectie, care arata si miroase ingrozitor. O mamica chiar reclama faptul ca din cauza persoanelor care consuma alcool sau alte substante in zona, ii este frica sa iasa seara cu copilul din casa.,,Buna ziua. In tunelul dintre toboganele din parc mai mereu sunt materii fecale, la fel si in parkingul de la Minerva care oricum arata ingrozitor si miroase a urina peste tot. Incercati sa ... citește toată știrea