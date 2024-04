,,Taiati toti platanii. Nu avem nevoie de ei!"- Invazia insectelor i-a adus pe clujeni pe culmile disperarii

De aproximativ o luna cei care locuiesc in Cluj-Napoca se confrunta cu sute de exemplare de plosnite care au impanzit pur si simplu orasul. In cartiere precum Marasti, Grigorescu, Buna Ziua sau Intre Lacuri, locuitorii se plang ca nu mai pot sa iasa deloc pe balcon, sa-si intinda rufele afara sau sa aeriseasca incaperile casei.Clujenii au ajuns sa fie atat de disperati de situatie incat cer autoritatilor locale sa taie platanii, copaci in care plosnitele marmorate isi duc veacul.,,Mi se pare ... citește toată știrea