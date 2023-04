Au explodat preturile la taiteii instant, mancarea arhicunoscuta de generatii intregi de studenti, si nu numai. Daca in urma cu cativa ani, un pachetelel de taitei instant se gasea in magazin la pretul de sub 1 leu, iata ca pretul de azi a ajuns la aproape 4 lei.Postarea distribuita pe retelele de socializare cu preturile listate pentru pachetele de supa instant intr-o societate comerciala a starnit sute de reactii din partea romanilor.Preturile au ajuns sa fie de 4 ori mai mari pentru ... citeste toata stirea