Talhari periculosi retinuti in judetul Cluj, dupa ce au jefuit o bunica fara aparare. Politia si-a facut rapid datoria

Politistii clujeni si-au facut treaba si au retinut doi tineri care au talharit o bunica de pensie si economii.La data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 11.40, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Dej au fost sesizati despre faptul ca o femeie in varsta de 82 de ani, din comuna Cuzdrioara, ar fi fost victima infractiunii de talharie.Din cercetarile derulate de politisti a reiesit ca, la data de 20 noiembrie a.c., in jurul orei 23.50, doi tineri cu varste de 19 si 20 de ani, din ... citeste toata stirea