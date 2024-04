Talharie in ansamblul Wings, un locatar a fost jefuit in propria locuinta dupa ce talharul i-a intrat in casa prin balcon si i-a batut in geam

Un locatar al ansamblului de locuinte Wings din Cluj-Napoca a fost jefuit in propria casa de un talhar care i-a batut in geamul de la balcon, locuinta aflandu-se la parter. I-a deschis usa, socat de ce-a vazut, doar ca sa fie amenintat cu moartea. Paguba - 30 de lei si cateva carduri, plus .Fapta s-a petrecut in 28 octombrie anul trecut in jurul orei 22.40, cand victima se afla singura in resedinta sa situata in ansamblul Wings de pe strada Frunzisului, la parter. Auzind o bataie in geamul de ... citește toată știrea