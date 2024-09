Talharie in mall-ul din Floresti, un tanar de 16 ani a amenintat o victima cu un briceag si a deposedat-o de un telefon de 1.200 de euro dupa ce a amenintat-o cu moartea.Totul s-a intamplat in 7 august, in jurul orei 17.20. Tanarul a fost depistat iar ieri a fost dispusa inceperea judecatii in dosarul penal deschis, la Judecatoria Cluj-Napoca. Potrivit rechizitoriului, in ziua respectiva inculpatul, in varsta de 16 ani la data comiterii faptei, a sustras o pereche de ochelari dupa ce in ... citește toată știrea