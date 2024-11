Talharie in Manastur, un clujean a fost trimis vineri in judecata dupa ce a furat un telefon mobil iar pe victima a lovit-o cu pumnii si picioarele ca sa pastreze telefonul, i-a furat si portofelul.S-a intamplat in 23 august in jurul orei 5 dimineata; anterior, cu o jumatate de ora inainte, inculpatul a furat dintr-un magazin din Manastur doua pachete de tigari pe care le-a introdus in buzunarul din spate al pantalonilor, dupa care a parasit magazinul fara sa achite contravaloarea bunurilor, ... citește toată știrea