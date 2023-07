Talharie in zona garii Est din Cluj-Napoca, ieri, autorul a fost arestat preventiv.Un tanar de 25 de ani a fost retinut de politistii de la Politia Transporturi, pentru 24 de ore, e banuit ca a agresat un barbat pentru a-i sustrage bunurile si banii, cauzand un prejudiciu de circa 700 de lei. S-a intamplat ieri in jurul orei 14.30, cand tanarul ar fi urmarit un barbat de 53 de ani, din Cluj-Napoca, care traversa calea ferata in zona triajului Cluj-Napoca Est. Acolo, i-ar fi aplicat o lovitura ... citeste toata stirea