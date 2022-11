O femeie de 82 de ani a fost talharita in propria casa in urma cu doua nopti, autorii sunt doi tineri de 19 si 20 de ani, au fost prinsi si bagati in arest preventiv.Ieri a fost sesizata politia din Dej, cu privire al faptul ca o femeie in varsta de 82 de ani, din comuna Cuzdrioara, ar fi fost victima infractiunii de talharie. Din cercetarile derulate de politisti a reiesit ca, cu o zi inainte, in jurul miezului noptii, doi tineri cu varste de 19 si 20 de ani, din comuna Caseiu, ar fi patruns ... citeste toata stirea