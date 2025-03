Tamponare in lant azi pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, doua tir-uri si un camion s-au lovit unul de altul.Trei camioane au fost implicate intr-o coliziune in lant, produsa luni dimineata, in jurul orei 10.30, pe soseaua Gherla - Cluj-Napoca, in zona localitatii Livada. Din primele informatii, vehiculele circulau dinspre Dej spre Cluj-Napoca. Cel mai probabil din cauza nepastrarii unei distante corespunzatoare in mers fata de vehiculul din fata, in momentul ... citește toată știrea