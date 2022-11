Luni dupa-amiaza, un pieton a fost accidentat pe strada Avram Iancu din municipiul Turda. Tanarul de 19 ani traversa strada regulamentar, pe trecerea pentru pietoni."La data de 31 octombrie a.c., in jurul orei 16.00, politistii au fost sesizati pentru a interveni la un accident rutier produs pe strada Avram Iancu din municipiul Turda.Conform primelor date, o femeie in varsta de 64 de ani, din Turda, in timp ce rula cu ... citeste toata stirea