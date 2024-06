Tanar de 22 de ani din Mintiu Gherlii, retinut de politisti dupa ce a provocat un accident, fiind sub influenta alcoolului sau a altor substante!

Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un tanar, in varsta de 22 de ani, din Mintiu Gherlii dupa ce a provocat un accident rutier, aflandu-se sub influenta alcoolului sau a altor substante.La data de 10 iunie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un tanar de 22 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, cercetat pentru savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.In ... citește toată știrea