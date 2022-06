Tanar de 23 de ani retinut dupa ce ar fi lovit intentionat o masina parcata in care se aflau 3 persoane

Un tanar de 23 de ani din Campia Turzii a fost retinut ieri dupa ce cu o zi inainte ar fi acrosat in mod intentionat o masina stationata pe o strada din localitate, in interiorul careia se aflau trei persoane.Ieri politistii din localitate l-au retiunt pe tanar dupa ce au deschis dosar penal pentru infractiunile de lovire sau alte violente si distrugere. "In fapt, la data de 12 iunie a.c., in jurul orei 03.20, pe fondul unor discutii contradictorii, tanarul este banuit ca ... citeste toata stirea