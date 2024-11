Tanar de 24 de ani, retinut pentru furt! S-a strecurat in casa unui clujean in toiul noptii si i-a furat banii si portofelul

Un tanar de 24 de ani a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a intrat in casa unui clujean si l-a jefuit.Jaful s-a petrecut in urma cu cateva zile, in timpul noptii, hotul plecand cu un telefon si portofelul clujeanului.Politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla - Postul comunal Mintiu Gherlii, au depistat si retinut pe 29 octombrie un tanar de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt ... citește toată știrea