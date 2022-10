Tanar de 26 de ani din Zalau, arestat pentru consum si comercializare de droguri. Isi procura "marfa" din Cluj

Un tanar de 26 de ani din Zalau a fost arestat preventiv, dupa ce politistii au descoperit ca in ultimii doi ani a consumat si comercializat droguri catre mai multe persoane din Salaj. Tanarul a spus ca isi procura "marfa" din Cluj.Barbatul a fost retinut in urma unui flagrant organizat in data de 7 octombrie de catre politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj, impreuna cu politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Salaj. Autoritatile l-au ... citeste toata stirea