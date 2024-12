Tanar din Cluj, injunghiat de un adolescent de 17 ani! Barbatul de 27 de ani a fost atacat cu bestialitate de patru minori

Un incident socant a avut loc in ziua de 1 decembrie, in Floresti, judetul Cluj.Un tanar de 27 de ani a fost a fost atacat de 4 adolescenti cu varste cuprinse intre 15 si 17 ani.Totul s-a intamplat in jurul orei 20:40, iar unul dintre agresori, un baiat de 17 ani l-a injunghiat pe tanarul de 27 de ani fara mila in zona toracelui folosind un obiect taietor-intepator.Adolescentul s-a ales cu control judiciar pentru 60 de zile.,,Astfel, politistii au emis mandate de aducere pe numele celor ... citește toată știrea