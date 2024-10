Tanar din Cluj-Napoca, arestat dupa un conflict in trafic. A tras cu arma intr-o masina, in cartierul Grigorescu

Un clujean de 19 ani a fost arestat in urma unui incident periculos desfasurat in 27 septembrie. In urma unor contradictii in trafic, a scos pistolul de tip airsoft si a tras asupra unui alt autoturism, in cartierul Grigorescu. Luneta autovehiculului a fost distrusa in urma impuscaturii.Zona era circulata la momentul repectiv, deci actiunea sa ar fi putut duce la ranirea unor trecatori sau soferi.Ca urmare a apelului la 112 facut de soferul vatamat, Politia a anchetat cazul, iar luni, l-a ... citește toată știrea