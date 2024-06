Tanar din Dej gasit fara suflare in arestul politiei! Fusese arestat inainte cu o zi

Un tanar in varsta de 23 de ani din municipiul Dej, judetul Cluj, si-a pus capat zilelor in arestul politiei din cauza ca a fost arestat cu doar o zi inainte pentru viol.Tragicul accident a avut loc in data de 6 iunie, in jurul orei 13.00, cand politistii au gasit intr-una dintre celule un tanar de 23 de ani care prezenta semne incompatibile cu viata.Tanarul a fost incarcerat in Centrul de Retinere Salaj si la doar o ... citește toată știrea