Tanar filmat pe camere de supraveghere in timp ce fura, fara sa ezite, un telefon intr-un magazin din Cluj. Il recunoasteti? VIDEO Camere de supraveghere

Imagini Camere de Supraveghere: Furt rapid intr-un magazin din Cluj: Un tanar fura un telefon sub pretextul ca se uita la o haina. Il recunoasteti?Un furt rapid a avut loc azi, 28 februarie 2025, in jurul orei 16:03, intr-un magazin din Cluj. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un tanar a sustras fara nicio ezitare un telefon aflat pe o masa, sub pretextul ca se uita la o haina expusa.In imagini, tanarul se apropie de o haina pe un umeras, dar este clar ca telefonul ... citește toată știrea