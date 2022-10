Tanar gasit mort in padurea din Floresti

Un tanar a fost gasit mort in Floresti, in padurea din locaitate."Au fost dislocate doar echipaje SMURD acolo, care au gasit un tanar in varsta de aproximativ 20 de ani cu leziuni incompatibile cu viata", anunta ISU Cluj.Se pare ca s-a rasturnat caruta cu lemne peste el. "In aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14.20, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au fost sesizati despre accidentarea unui barbat, care se deplasa cu un atelaj hipo, ... citeste toata stirea