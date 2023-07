Un tanar de 22 de ani, a fost prins drogat la volan, in timp ce conducea Calea Motilor. Soferul a fost prins in urma unor verificari de rutina ale politistilor clujeni."In cadrul verificarilor, politistii Serviciului Rutier au depistat la data de 2 iulie a.c., in jurul orei 02.10, un tanar de 22 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea un autoturism pe strada Motilor, din municipiul Cluj-Napoca, dupa ce ar fi consumat substante interzise.In urma testarii cu aparatul Drugtest a fost ... citeste toata stirea