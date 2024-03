Tanar, retinut de politistii clujeni pentru tentativa de furt. A fost prins de proprietara casei in care incerca sa intre, dupa ce a spart o fereastra

Un tanar de 22 de ani a fost retinut dupa ce a incercat sa jefuiasca o femeie. Tanarul a spart o fereastra ca sa intre in casa femeii.,,In fapt, la data de 10 martie a.c., in jurul orei 10.30, tanarul ar fi incercat sa patrunda intr-o locuinta din comuna Aschileu, prin distrugerea sticlei unei ferestre, moment in care ar fi fost surprins de proprietara imobilului, motiv ... citește toată știrea