Tanar traficant de 23 de ani, prins in flagrant in Cluj in timp ce incerca sa vanda 1,4 kg de ,,marfa''! Avea stupefiante ascunse si in haine - FOTO

Un tanar de 23 de ani a fost prins in flagrant de politistii clujeni cu peste 1 kilogram de droguri la el.Acesta a fost saltat de DIICOT in seara de 1 octombrie, fiind prins in flagrant delict in municipiul Cluj-Napoca in timp ce ar fi vandut aproximativ 1,4 kilograme de substanta psihoactiva 2MMC.Tanarul mai avea droguri ascunse si in haine.,,De asemenea, asupra sa, ascunse in ... citește toată știrea