Tanara atacata de trei adolescenti in plina strada in Cluj-Napoca! Au fost prinsi in timp record

Tanara atacata de trei adolescenti pe strada - talharii, prinsi in timp recordPolitia din Cluj-Napoca a fost alertata pe 10 septembrie, in jurul orei 20:30, dupa ce o tanara de 20 de ani a sunat la 112, reclamand ca a fost agresata fizic de trei indivizi necunoscuti pe o strada din oras. Atacatorii i-au furat mai multe bunuri, provocand teroare in mijlocul municipiului.Imediat, politistii au declansat o ancheta de talharie calificata. Dupa o serie de investigatii rapide, autoritatile au ... citește toată știrea