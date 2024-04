Tanara de 14 ani din Cluj-Napoca disparuta de acasa - FOTO

O tanara de 14 ani disparuta de acasa este cautata de politie. Familia cere ajutorul clujenilor pentru a gasi fata.La data de 16 aprilie a.c, in jurul orei 14.00, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca BALAZS RENATA MARIA, in varsta de 14, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la domiciliu in cursul noptii de 15/16 aprilie si nu a revenit pana in prezent.SEMNALMENTE - inaltime aproximativa - 1,55 -1,60 m, ... citește toată știrea