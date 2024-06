Tanara de 20 de ani din Cluj, prinsa sub o autoutilitara! Echipajele au transportat-o de urgenta la spital

Un incident grav a avut loc in urma cu putin timp, o tanara in varsta de 20 de ani fiind prinsa sub o autoutilitara. Din fericire, echipajele au reusit sa o extraga de sub autovehicul si sa o duca la spital pentru ingrijiri medicale.Pompierii din cadrul Detasamentului Dej au fost solicitati sa intervina dupa ce o autoutilitara s-a rasturnat peste o tanara pe strada Dealul Florilor din municipiul Dej.La fata locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul ... citește toată știrea