Tanara geniala rugata de Iohannis sa ramana in Romania i-a impresionat si pe britanici. Ce i-ar raspunde presedintelui daca ar chema-o acum in tara

In urma cu sase ani, Delia Ionete l-a impresionat pe insusi presedintele Romaniei, dupa ce a obtinut 10 la Bacalaureat si a primit mai multe oferte de a studia in strainatate. Rugata de Klaus Iohannis sa ramana in tara, tanara l-a refuzat, pentru a-si urma visul de a studia la o universitate de top Delia Ionete (24 de ani) a absolvit cu rezultate de exceptie, in top 10 studenti la City University of London cu dubla licenta in Matematica, Economie si Finante, iar acum s-a stabilit in capitala ... citeste toata stirea