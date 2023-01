Tanara gravida in 8 luni, spulberata in timp ce traversa strada, in Bucuresti, a pierdut sarcina. Soferul a fugit de la locul accidentului, a fost prins la Cluj

Politistii din capitala sunt in alerta dupa ce un sofer a ranit grav o femeie insarcinata in opt luni si a fugit de la locul accidentului. Tanara care a fost lovita in timp ce traversa strada a pierdut sarcina, desi mai avea doar aproximativ o luna pana ar fi trebuit sa nasca.Barbatul care a lovit cu masina o femeie insarcinata si care a fugit apoi de la fata locului, a fost prins de politisti, la mai bine de 12 ore de la accident. Acesta a fost depistat pe aeroportul din Cluj, in aceasta ... citeste toata stirea