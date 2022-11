Tanara spulberata pe trecerea de pietoni de un politist clujean

O femeie in varsta de 21 de ani a fost lovita joi dimineata, pe o strada din municipiul Gherla, de o masina condusa de un politist. Din primele informatii, tanara a fost transportata la o unitate medicala pentru primirea ingrijirilor de specialitate, insa nu a ramas internata."In cursul diminetii de azi, in jurul orei 07.35, pe strada Bobalna, din municipiul Gherla s-a inregistrat un accident rutier in urma caruia a rezultat ranirea si transportarea unei persoane la o unitate medicala.Din ... citeste toata stirea