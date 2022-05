Tanarul care a provocat un accident ieri dimineata in Floresti a fost arestat la domiciliu.In cursul acestei zile barbatul de 28 de ani care a provocat ieri un accident in Floresti, pe DN1E60, a fost prezentat in fata magistratilor Judecatoriei Cluj-Napoca, care au dispus masura arestului la domiciliu, pentru o perioada de 30 de zile. Acesta a provocat ieri un accident dimineata in jurul orei 6. Verificarile au condus la ... citeste toata stirea